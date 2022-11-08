فيتوريا يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويعلن عن بديله

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إستدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها ١٨ نوفمبر الجاري ، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بشد في العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.

إنطلق أمس الإثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.