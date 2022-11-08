شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري قبل انضمامه للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم وذلك بعد شعور اللاعب بحالة من الإجهاد، وتواصل منتخب مصر مع مسئولو النادي الأهلي و تم الاتفاق على استبعاد ياسر إبراهيم و عدم انضمامه للمنتخب بسبب شعوره بالإجهاد.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري وينضم للفريق اليوم.

خالد صبحي عمره 27 عاما وهو من مواليد 1995، ولعب طوال مسيرته الكروية لـ 5 أندية محلية هي سيراميكا والجونة وأسوان والإسماعيلي.

خاض مدافع الاتحاد السكندري 80 مباراة بالدوري بواقع 43 مع سيراميكا، و35 مع الجونة ومباراتين مع أسوان ومثلهم مع الإسماعيلي و3 مباريات مع الاتحاد السكندري.

سجل صبحي هدفا وحيدا طوال مسيرته كان هذا الموسم بقميص الاتحاد السكندري في مرمى طلائع الجيش، ولعب المدافع المباريات الثلاثة لفريقه كاملة بواقع 270 دقيقة.