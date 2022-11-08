شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتح باب التفاوض مع محمد جريندو لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة النادي المصري على فتح باب التفاوض مع محمد جريندو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب مع المصري بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل.

ويلعب جريندو في مركز الجناح الأيمن، وخاض 133 مباراة مع المصري، سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 13 هدفاً أخر.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام القناة بهدف نظيف، بينما فاز في المباراة الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد المصري لخوض مباراتين وديتين في معسكره المقام حالياً بالقاهرة، ويلتقى المصري يوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.