شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي حمدان: معسكر نوفمبر هدفه الانسجام.. وباب منتخب الشباب مفتوح للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمدي حمدان المدرب المساعد لمنتخب مصر للشباب، في الجهاز الفني الذي يقوده محمود جابر، أن معسكر المنتخب الذي ينطلق الخميس المقبل الهدف منه خلق حالة الانسجام بين اللاعبين، خاصة أن القائمة تشهد لاعبون من مختلف الدوريات بالإضافة إلى بعض المحترفين.

وأوضح حمدان لليوم السابع أن الجهاز الفني رفع من البداية شعار "باب المنتخب مفتوح للجميع" بدليل أن المعسكرات السابقة شهدت العديد من نجوم دوري القسم الثاني سواء من دجلة أو الشرقية وغيرها من الأندية، موضحا أن الهدف من هذه التجمعات هو اختيار أفضل اللاعبون لحمل قميص المنتخب.

وواصل مدرب منتخب الشباب، أن المعسكر المقبل يشهد تحديًا مختلفا للاعبون والجهاز، لأنه المعسكر قبل الأخير استعدادا للبطولة القارية التي تحتضنها مصر فبراير المقبل.

وأكمل حمدان: "منتخب الشباب لا ينظر لأسماء الأندية وإنما تميز واجتهاد اللاعبون، وهدفنا منح الفرصة للجميع، واللاعب المجتهد والملتزم سيحظى بفرصة تمثيل المنتخب".