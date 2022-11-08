شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،برونو سافيو ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد سلبية مسحة كورونا ،فيريرا يعد محمد صبحى بالمشاركة فى مباريات الزمالك بالكأس .

برونو سافيو ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد سلبية مسحة كورونا

ينتظم البرازيلى برونو سافيو صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، فى تدريبات المارد الأحمر بعدما خضع لثلاث مسحات لكورونا جاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من نزلة برد فى الأيام الأخيرة أبعدته عن تدريبات المارد الأحمر.

المنتخب يستدعى ياسر إبراهيم بدلا من محمود متولى لمواجهة بلجيكا وديا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.

فيريرا يعد محمد صبحى بالمشاركة فى مباريات الزمالك بالكأس

وعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمد صبحى حارس مرمى الفريق بمنحه فرصة المشاركة فى مواجهات بطولة كأس مصر، حتى يضمن الجهاز الفني الفني جاهزية الحارس من الناحية الفنية لإمكانية الاستعانة بخدماته فى المرحلة المقبلة، والتى ستشهد ضغط مباريات كبير على الزمالك ما بين بطولة الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس الرابطة.

مران مفتوح لمنتخب مصر باستاد القاهرة اليوم يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، مرانا مفتوحا، بعدما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر السماح لوسائل الإعلام والمصورين، بحضور 15 دقيقة من مران المنتخب الذى يقام فى الرابعة والنصف عصر اليوم على استاد القاهرة الدولى.

كولر يغادر إلى سويسرا اليوم لقضاء إجازة الأهلي

يغادر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، إلى سويسرا اليوم، الثلاثاء، لقضاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً، مُستغلاً فترة توقف الدوري وتستمر عدة أيام، حيث يعود للقاهرة الأحد المقبل لاستكمال تجربته مع المارد الأحمر.

ظهر بقميص الزمالك.. المقاولون يرفض التفريط فى إدوارد

رفض المقاولون العرب، التفريط في لويس إدوارد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ترددت أنباء في الأيام الماضية عن اقتراب اللاعب من الزمالك بعدما نشر عبر حسابه الشخصي صورة بقميص القلعة البيضاء وعلق عليها "تيك تاك".