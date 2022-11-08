شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فراعنة الصالات: استفدنا من المعسكر.. وثلاثة وجوه جديدة فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات على المعسكر التدريبي المفتوح الذى خضع له لاعبو المنتخب فى الأيام الماضية، خاصة عقب المستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبون في الحصص التدريبية، التي طبقت عليهم طوال المعسكر.

وأكد صالح أن المعسكر حقق الهدف الأول منه، باكتشاف ثلاثة لاعبين جدد، سيكون لهم مستقبل كبير في كرة الصالات، بعد حصولهم على الخبرات اللازمة، وثقل موهبتهم، خاصة وأنها الفرصة الأولى لهم في ممارسة اللعبة، كما أن هناك خطة لضم المزيد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم المنتخب بعناصر موهوبة.