شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فراعنة الصالات: استفدنا من المعسكر.. وثلاثة وجوه جديدة فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثنى هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات على المعسكر التدريبي المفتوح الذى خضع له لاعبو المنتخب فى الأيام الماضية، خاصة عقب المستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبون في الحصص التدريبية، التي طبقت عليهم طوال المعسكر.
وأكد صالح أن المعسكر حقق الهدف الأول منه، باكتشاف ثلاثة لاعبين جدد، سيكون لهم مستقبل كبير في كرة الصالات، بعد حصولهم على الخبرات اللازمة، وثقل موهبتهم، خاصة وأنها الفرصة الأولى لهم في ممارسة اللعبة، كما أن هناك خطة لضم المزيد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم المنتخب بعناصر موهوبة.
وحرص الجهاز الفني، بقيادة هشام صالح، على متابعة الحالة البدنية للاعبين، وكذلك تجربة بعض العناصر التى تم ضمها لصفوف المنتخب مؤخرًا، حيث ضم للمعسكر قائمة مكون من: محمود شوبير، جمال عبد الناصر، أحمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبد الرحمن "بودي"، خالد "مارادونا"، محمد فتحي، محمد عبد الحميد "كوكي"، محمود عبد الخالق "كاريكا"، إبراهيم سعيد، خالد يسري، أحمد جعيدي، أحمد عبد القادر "موزة" وأحمد مصطفى فرج، للانضمام إلى المعسكر المقبل.
وقرر هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة الصالات متابعة بطولة الشركات، التى تقام فى بورسعيد، للبحث عن مواهب جديدة من أجل ضمها إلى القوام الأساسى للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تكوين فريق قوى قادر على خوض المنافسات القارية والدولية المقبلة، بما لا يتعارض مع مبدأ الإحلال والتجديد الذي يستهدفه المنتخب فى الوقت الحالى.