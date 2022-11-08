شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجرى جراحة ناجحة بوتر الخلفية فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اليوم الثلاثاء محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية ناحجة فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، ليسافر إلى إنجلترا أمس الاثنين من أجل اجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها اليوم.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.