شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة محمود متولى وغيابه عن الأهلى والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمود متولى مدافع الفريق بعدما خرج من حسابات منتخب مصر بسبب الإصابة العضلية وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: ماطبيعة إصابة محمود متولى ؟ج: أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، لاعب منتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة س: هل يلحق محمود متولى بودية الفراعنة مع بلجيكا ؟ج: لأ ..فلقد تم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، بعد التأكد من عدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري. س: ماسبب تعطل مسيرة محمود متولى مع الاهلى والفراعنة ؟ج: تعطلت مسيرة متولي مع الأهلي بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولي بعد ذلك للإصابة في أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التي لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

س: ماهى مدة غياب محمود متولى عن الملاعب ؟ج: من المقرر أن يغيب محمود متولى فترة من أسبوعين لثلاثة أسابيع بسبب شد العضلة الخلفية. س: ماذا قدم محمود متولى مع الاهلى قبل الإصابة ؟ج: إجمالا شارك محمود متولى في 33 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2104 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى 2 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى مرة.