شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد ياسر إبراهيم عن معسكر المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني صباح اليوم بسبب شعور اللاعب بحالة من الاجهاد ، وتواصل مسئولو الأهلي مع مسئولي المنتخب الوطني عقب انتهاء مران الأهلي اليوم وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الاجهاد.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قد قرر استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلى لمعسكر الفريق القومي المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.

وبعد قرار فيتوريا تعذر أنضمام ياسر أبراهيم لمعسكر المنتنخب بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.