شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد ياسر إبراهيم عن معسكر المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني صباح اليوم بسبب شعور اللاعب بحالة من الاجهاد ، وتواصل مسئولو الأهلي مع مسئولي المنتخب الوطني عقب انتهاء مران الأهلي اليوم وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الاجهاد.
وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قد قرر استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلى لمعسكر الفريق القومي المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.
وبعد قرار فيتوريا تعذر أنضمام ياسر أبراهيم لمعسكر المنتنخب بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.
وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.
وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبى، بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذى انطلق أمس بالقاهرة.
وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم 23 لاعبا إلى قائمة الفراعنة.
وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).