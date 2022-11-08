شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر فى الكويت 14 نوفمبر استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر منتخب مصر فى الكويت يوم 14 نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 من نفس الشهر على ستاد "جابر الأحمد" فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويرتبط محمد صلاح مع فريقه ليفربول بمباراة فى الأسبوع الـ16 من عمر الدورى الإنجليزى أمام ساوثهامتون، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب بالكويت.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، مرانا مفتوحا، بعدما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر السماح لوسائل الإعلام والمصورين، بحضور 15 دقيقة من مران المنتخب الذى يقام فى الرابعة والنصف عصر اليوم على استاد القاهرة الدولى.

وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذى انطلق أمس بالقاهرة.