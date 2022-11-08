جوارديولا يتحدث عن موقف هالاند أمام تشيلسي.. ومواجهة لايبزيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مدى إصابة إيرلينج هالاند قبل مواجهة تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري.

ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، مساء غدٍ الأربعاء، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

وكان هالاند تعرض لإصابة في قدمه أمام دورتموند في نهاية شهر أكتوبر الماضي قبل أن يعود للمشاركة بديلًا أمام فولهام يوم السبت الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "هالاند لم يصل للحالة المثالية بعد، ولا يزال بعيدًا عن لياقته البدنية الكاملة".

وأضاف: "سوف نرى ماذا سيحدث، لا استطيع أن أحدد الآن موقفه من لقاء تشيلسي، سنرى غدًا، هو يعاني من تأثر بسيط في الأربطة، والمهم هو أن العظم لم ينكسر".

وأكمل: "في غضون أسبوع أو 10 أيام، سنرى ما سيحدث ولكنه يتحسن، وإذا شعر بالارتياح الكامل يمكنه الانضمام لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف".

وفي الوقت ذاته أكد جوارديولا أن كالفين فيليبس سيكون متواجد في قائمة مباراة تشيلسي، بينما سيواصل كايل ووكر غيابه.

وتحدث مدرب سيتي عن مواجهة لايبزيج في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، قائلًا: "أعتقد أننا لدينا خبرة من الموسم الماضي، عانينا كثيراً أمام لايبزيج، سجلنا الكثير لكننا استقبلنا الكثير أيضاً وخسرنا هناك، سنرى ما سيحدث عندما نصل إلى فبراير".

وتابع: "احترم كثيراً ما فعلوه (لايبزيج) في كرة القدم الألمانية إنهم فريق شاب ولديه فلسفة واضحة والطريقة التي يريدون اللعب بها مميزة ويمتلكون مدربًا رائعًا".

وأتم: "إذا قلت لي أننا سنواجه لايبزيج الأسبوع المقبل سأخبرك بوضع الفريق ولكن في فبراير الأمور قد تتغير ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة".