ساديو ماني يدلي باعتراف بخصوص ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن شعور السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بالحنين إلى ليفربول الإنجليزي، ناديه القديم، بعد أشهر قليلة من رحيله عن قلعة "أنفيلد".

ماني صاحب الـ30 عاما انضم إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو، بعد 6 سنوات قضاها مع ليفربول.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، فإن ماني تحدث مع بعض المقربين منه وأخبرهم أنه "يفتقد ليفربول والدوري الإنجليزي".

في الوقت نفسه لم يتطرق التقرير عن موقف ماني من اللعب بقميص بايرن ميونخ، وما إذا كان ندم على خطوة الرحيل عن ليفربول أم لا.

جدير بالذكر أن ماني يعد عنصرا أساسيا مع بايرن كما كان في ليفربول، حيث شارك مع الفريق البافاري في كل المباريات التي خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم (22 مباراة).

وسجل النجم السنغالي 11 هدفا بقميص بايرن ميونخ هذا الموسم، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.