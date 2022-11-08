الأهلي يعلن عدم انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب.. ومدافع الاتحاد البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تعذر انضمام مدافع الفريق ياسر إبراهيم إلى صفوف المنتخب الوطني الأول بسب شعور اللاعب بالإجهاد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أعلن استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر الفراعنة المقام حاليًا بالقاهرة ليكون بديلًا لمدافع الأهلي الآخر محمود متولي.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تواصل مع مسئولي المنتخب عقب انتهاء مران الفريق اليوم وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الاجهاد.

وفي الوقت ذاته، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري على أن ينضم لمعسكر الفراعنة اليوم.

وكان المنتخب أعلن خروج محمود متولي من المعسكر الحالي بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا خلال فترة التوقف الحالية ومن المقرر أن يتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأصبحت قائمة المنتخب المحلية بعد خروج متولي وياسر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)، أكرم توفيق (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، خالد صبحي (الاتحاد السكندري)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمود علاء (الاتحاد)، حسين السيد (المصري)، عبد الله جمعة (الزمالك).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي )، مروان عطية (الاتحاد السكندري)، إمام عاشور (الزمالك)، محمود حمادة (فاركو)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، عمرو السيسي (الزمالك)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، طاهر محمد طاهر (الأهلي)، أحمد عبدالقادر (الأهلي)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود).

خط الهجوم: مروان حمدي (المصري)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).