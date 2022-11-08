بلاتر يعترف بعد 12 عامًا: منح قطر استضافة المونديال كان اختيار سيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

يرى جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه كان من "الخطأ" منح دولة قطر شرف تنظيم كأس العالم في نسخة 2022 بسبب مساحتها الصغيرة.

وكان قرار منح قطر شرف تنظيم المونديال والذي صدر في عام 2010، قد قوبل بجدل كبير بعد مزاعم بأن الدولة المستضيفة لبطولة 2022 قد دفعت "رشاوى" للحصول على حق استضافة البطولة.

وقال بلاتر الذي تولى رئاسة "فيفا" من 1998 حتى 2015 لصحيفة تاجيز-أنزيجر السويسرية "اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022 كان خطأ" .

وأضاف:" إنها دولة صغيرة جدًا، كرة القدم وكأس العالم أكبر من أن تفعل ذلك".

وأضاف:" في ذلك الوقت، اتفقنا فعليًا في اللجنة التنفيذية داخل فيفا على أن روسيا يجب أن تحصل على كأس العالم 2018 والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالمسؤولية عن منح قطر تنظيم كأس العالم رد قائلا: "بالنسبة لي من الواضح أن منح قطر تنظيم المونديال كان اختيار سيئ.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم في قطر نسخة 2022، يوم 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 4 منتخبات عربية، قطر البلد المستضيفة وبجانبها السعودية، المغرب وتونس.