عرض عربي ومستقبل يورجن كلوب.. آخر المستجدات في عملية بيع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أثار قرار مجموعة "فينواي الرياضية" المالكة لليفربول بعرض النادي للبيع جدلًا واسعًا وموجات صادمة لجماهير آنفيلد، خاصة وأنه يأتي بعد 12 عاما من استحواذها على أسهم النادي الإنجليزي.

وكان جون هنري مالك مجموعة "فينواي" تولى رئاسة ليفربول عام 2010، ونجح في إعادة الفريق للواجهة مرة أخرى، بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لـ30 عامًا، إضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بشكل دائم على مختلف البطولات.

4 مليارات جنيه إسترليني لبيع ليفربول

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه تم الكشف عن السعر الذي يطلبه مالكو ليفربول من أجل بيع النادي.

وأوضحت أن رجل الأعمال الملياردير الأمريكي جون هنري يريد 4 مليارات جنيه إسترليني لبيع ليفربول.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1200 في المائة عن القيمة التي دفعها جون هنري لشراء النادي من المالكين الأمريكيين السابقين توم هيكس وجورج جيليت في عام 2010 والتي كانت تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني.

ويتوقع مالك ليفربول الحصول على أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني والتي دفعها مواطنه الأمريكي تود بوهلي عندما اشترى حصة رومان أبراموفيتش في تشيلسي خلال الصيف، فهو يأمل في الوصول إلى أعلى رقم ممكن وهو 4 مليار جنيه إسترليني.

وتقول الصحيفة ذاتها أنه كان بإمكان جيم راتكليف - أغنى رجل في بريطانيا- شراء النادي، ولكن هذا العرض سيكون أقل احتمالًا بسبب ولاءه لمنافس ليفربول وهو مانشستر يونايتد.

وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن عائلة ريكيتس أعربت عن اهتمامها بالدخول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال شراء نادي ليفربول.

وأسس جو ريكيتس شركة الوساطة "TD Ameritrade" في عام 1975 ويُعتقد الآن أن قيمة ثروة العائلة تبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه إسترليني.

وكانت عائلة ريكيتس على استعداد لشراء تشيلسي من رومان أبراموفيتش في وقت سابق من هذا العام - قبل أن يشتري تود بويلي النادي في النهاية ولكن انسحبت العائلة من المنافسة بسبب خلافات عنصرية.

عرض من دبي لشراء ليفربول بـ5 مليار دولار

ونقلًا عن مجلة الأعمال الإماراتية "arabianbusiness" فإن هناك مستثمرين في دبي يتطلعون إلى شراء نادي ليفربول والذي يعد أحد أنجح أندية كرة القدم في إنجلترا وذلك مقابل 5 مليار دولار.

وقالت المجلة أنها ستكون هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها دبي شراء النادي، بعد فشل عرضها في عام 2007.

حيث كادت "دبي إنترناشونال كابيتال" أن تستحوذ على النادي في عام 2007 مقابل 360 مليون دولار.

وأكدت التقارير الإماراتية أن الشرق الأوسط هو بالفعل موطن للعديد من مالكي أندية كرة القدم في العالم.

وأشارت أنه إلى جانب مشترٍ من دبي، تم تصنيف مستثمرين آخرين من الشرق الأوسط وأمريكا كمشترين محتملين لشراء ليفربول نظرًا لرغبتهم القوية في المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز - أغنى دوري كرة قدم في العالم.

وقال كونراد ويتشيك رئيس التحليل الرياضي في "GlobalData" إن بيع ليفربول قد يصل إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار، حيث يدخل للنادي أكثر من 160 مليون دولار من صفقات الرعاية الخاصة به فقط لموسم 2022-2023.

وتوقعت "ذا صن" أنه يمكن أن يصبح ليفربول أحدث نادٍ لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم تحت ملكية الشرق الأوسط بعد أن تم طرحه للبيع، مثلما نرى مانشستر سيتي المملوك لأبوظبي ونيوكاسل يونايتد الذي يديره صندوق الاستثمار السعودي.

مستقبل يورجن كلوب

وفي نفس السياق، تسألت صحيفة "ذا أثليتك" عن الآثار المترتبة من بيع ليفربول على مدرب الفريق يورجن كلوب؟.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع يورجن كلوب على عقد جديد في ليفربول خلال شهر أبريل الماضي جاء بعدما تم إخباره بأن مجموعة "Fenway Sports Group" المالكة للنادي ستنوي البقاء لفترة طويلة.

وبات مستقبل كلوب غامضًا وغير واضح ولا أحد يعرف ماذا سيحدث مع تغيير الملكية المُحتمل، خاصة وأن يورجن كلوب يربطه علاقة قوية مع الملاك الحاليين.

وتشير التقارير إلى أن عدم اليقين الذي يحيط بملكية ليفربول سيثير بلا شك تساؤلات عديدة حول مستقبل المدرب الألماني في الوقت الذي يعاني فيه الريدز من تذبذب على مستوى النتائج.

ومنذ تولي مجموعة "فينواي الرياضية" رئاسة النادي قبل 12 عامًا، ساهمت في إعادة بناء ملعب أنفيلد بما في ذلك مدرج رئيسي جديد.

الأهم من ذلك، هو أن الريدز نجح في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 بعد غياب 30 عاما، بجانب الوصول إلى ثلاث نهائيات لدوري أبطال أوروبا - خسر مرتين أمام ريال مدريد - وتغلب على توتنهام في العاصمة الإسبانية في عام 2019.

وكان الفريق توج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي.