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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت المملكة العربية السعودية عن ضرورة توافر وجود جواز السفر وبطاقة "هيّا" لمن يرغب في حضور كأس العالم 2022 في قطر.

المملكة السعودية تعلن شروط السفر لحضور كأس العالم 2022

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، السفر بالجواز المسجّل في منصة "هيّا"، مع الحصول على بطاقة "هيّا".

وأضافت الجوازات، خلال بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وستة أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة "هيّا" على أن تكون فعّالة قبل السفر.



وبينت أن الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم، منوهة إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة "هيّا" الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تحمل المملكة تكاليف التأشيرات الإلكترونية لمشجعي مونديال قطر من حاملي بطاقة "هيا"، لتتاح لهم الفرصة لدخول المملكة بسهولة.

وتعد بطاقة "هيّا" إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، إلى جانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.

وتستضيف دولة قطر منافسات النسخة الـ22 من كأس العالم، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب السعودي، والمتوقع أن يرافقه حضور جماهيري كبير، نظرا لقرب المسافة بين المملكة وقطر حيث تجري أحداث بطولة كأس العالم لكرة القدم.

أيام قليلة وتنطلق كأس العالم 2022 بقطر، بمشاركة 32 منتخبا، وبدأ كل منتخب بالفعل في الإعلان عن قائمته المشاركة بالمونديال.

منتخب اليابان كان أول منتخب يعلن بشكل رسمي عن قائمة لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2022، ومن بعده بدأ كل منتخب تباعًا في الإعلان عن الأسماء التي سترتدي قميصه في المعترك الأهم بعالم كرة القدم.

وتنطلق كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر\تشرين الثاني بمواجهة بين صاحب الأرض، قطر، أمام نظيره الإكوادور، وتستمر المسابقة حتى 18 ديسمبر\كانون الأول، عندما تقام المباراة النهائية بملعب لوسيل.

قائمة منتخب اليابان لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: شيوشي جوندا (شيميزو اس-بالس الياباني) – دانيال شميدت (سانت ترويدن البلجيكي) – إيجي كاواشيما (ستراسبورج الفرنسي).

خط الدفاع: ميكي ياماني (كاواساكي فرونتال الياباني) – هيروكي ساكاي (اوراوا ريدز الياباني) – مايا يوشيدا (شالكه الألماني) – تاكاهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي) – شوجو تانيجوشي (كاواساكي فرونتال الياباني) – كو ايتاكورا (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – هيروكي إيتو (شتوتجارت الألماني) – يوتو ناجاتومو (اف سي طوكيو الياباني).

خط الوسط: واتارا اندو (شتوتجارت الألماني) – هيديماسا موريتا (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – آو تاناكا (فورتونا دوسلدورف الألماني) – جاكو شيباساكي (ليجانس الإسباني) – كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي) - دايشي كامادا (آينتراخت فرانكفورت الألماني) – ريتسو دوان (فرايبورج الألماني) – جونيا إيتو (ريمس الفرنسي) – تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي) – تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) – يوكي سوما (ناجويا جرامبوس الياباني).

خط الهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الأسكتلندي) – تاكوما أسانو (بوخوم الألماني) – آياسي يويدا (سيركل بروج البلجيكي).

قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس)

خط الدفاع: داني ألفيس (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياجو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير (يوفنتوس )– أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية).

خط الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ليفربول) – جابرييل مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: ريتشارليسون (توتنهام) – جابرييل جيسوس (أرسنال) – بيدرو جليرمو (فلامنجو) – نيمار (باريس سان جيرمان) – رودريجو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

منتخب البرازيل

قائمة منتخب الدنمارك لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس) أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين).

خط الدفاع: سيمون كيير (ميلان) - يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) - يواكيم ماهلي (أتالانتا) - أندرياس كريستنسن (برشلونة) - راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد) - ينس سترايجر لارسن (طرابزون سبور) - فيكتور نيلسون (جالاتا سراي) - دانيال واس (بروندبي).

خط الوسط: توماس ديلاني (إشبيلية) - ماتياس جنسن (برينتفورد) - كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد) - بيير إميل هويبيرج (توتنهام).

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج) - خيسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت) - أندرياس كورنيليوس (كوبنهاجن) - مارتن برايثوايت (إسبانيول) - كاسبر دولبرج (إشبيلية) - ميكيل دامسجارد (برينتفورد) - جوناس ويند (فولفسبورج).

منتخب الدنمارك

قائمة منتخب أستراليا لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: مات رايان - داني فوكوفيتش - آندرو ريدمين.

خط الدفاع: هاري سوتار - ميلوش ديجينيك - بيلي رايت - توماس دينج - فران كراتشيتش - ناتانييل أتكينسون - عزيز بهيتش - كاي رولز - جويل كينج.

خط الوسط: آرون موي - جاكسون إرفاين - أيدن هروستيتش - كاميرون ديفلين - رايلي ماكجري - كيانو باكوس.

خط الهجوم: جيمس مكلارين - ميتشل ديوك - جيسون كامينجز - جارانج كول - أور مابيل - ماثيو ليكي - كرايج جودوين - مارتن بويل.