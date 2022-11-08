عضو بمجلس الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

الشارقة - اميمة ياسر - ، أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، تقدم محاميه محمد عثمان ببلاغ للنائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه.

وقال "سراج الدين" في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إن التجاوز والسب من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأصاف: "أريد أن أتوجه بالشكر لكل جمهور النادي الأهلي العظيم وهذا ليس بغريب عليكم على المساندة الشديدة والدعم عقب ما حدث ودائماً في الموعد ونستمد قوتنا منكم في الدفاع عن نادينا الحبيب سوياً أعظم وأفضل جمهور وسند وأخوات".

.وتابع: "بسلك الطرق الشرعية والقانونية وعدم الانجراف لمستوى متدني من الأخلاق لم أعتد عليها وليس هو بتربيتي أو أخلاقي ولا أفضل هذا الأسلوب ولكن أحيانًا تضطرك الظروف وعدم المحاسبة والتمادي في الخطأ للدفاع عن نفسك بنفس الشكل ونفس الأسلوب وما فعلته بالأمس ومن قبل منذ عامين ونصف هو رسالة طبيعية بعد أن كان فاض الكيل ورسالة برضه أن مفيش أسهل من رد الإساءة بالإساءة ومفيش أسهل من قلة الأدب والتجاوز بالتجاوز لو حبنا الأصعب هو ظبط النفس".

.وأتم بلاغه: "أخيراً خالص احترامي وتقديري للجميع أندية وجماهير من الأنقياء المحترمين في بلدنا الحبيبة مصر وحقي لن أتنازل عنه ولن أقبل أي اساءة في حق النادي الأهلي أو حق عائلتي ونفسي سابقاً أو لاحقاً".