شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجهز عماد حمدى لحل أزمة إصابات خط دفاع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بمنح عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق مهام إضافية خلال المباراتين الوديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين.

حيث شارك اللاعب فى مركز قلب الدفاع خلال سعي ” جاريدو ” فى التعرف على امكانيات ” حمدي ” كمدافع بالإضافة إلى تجهيزه تمهيدا للإستعانة به فى أي وقت في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الدراويش في خط الدفاع وعلى رأسها تجدد إصابة محمد عمار بقطع في الرباط الصليبى.

ومن المعروف أن هذا المركز ليس بجديد على لاعب الدراويش خاصة وأنه شارك في بعض المباريات خلال المواسم الماضية.

والجدير بالذكر أن الدراويش فاز على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين ومصر للتأمين بهدفين مقابل هدفًا، خلال التجارب الودية ضمن برنامج الإستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة