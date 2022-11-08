شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مواجهات سيدات اليد فى بطولة أفريقيا بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لسيدات كرة اليد منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجارى بعد غدا الخميس.

يخوض منتخب مصر أول لقاءاته فى الثانية ظهر الخميس أمام الكونغو ثم تونس فى السادسة مساء الجمعة والمغرب فى الثانية ظهر الأحد قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة غينيا يوم الإثنين فى نفس التوقيت.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.