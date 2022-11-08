شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه بنين مرتين وديًا فى معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد البنيني على تنظيم وديتين لمنتخب الشباب أمام بنين في معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق الخميس المقبل استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن يصل منتخب بنين للشباب إلى لقاهرة خلال أيام، استعدادا لخوض المباراتين الوديتين، والتي يسعى من خلالها محمود جابر وجهازه الفني لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل البطولة التي تحتضنها مصر فبراير المقبل.

كان اتحاد الكرة قد خاطب عدة اتحادات في الفترة الماضية لتنظيم مباريات ودية لمنتخب الشباب لتجهيز الاعبين لبطولة الأمم الأفريقية.

وتابع الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية أداء اللاعبين المحترفين، قبل أن يختار منهم الأفضل لتمثيل المنتخب، كما فضل الجهاز الفني إلغاء أى معسكر للمنتخب خلال أكتوبر الجاري، حتى يتاح للمنتخب الأولمبي الاستفادة من 7 أو 8 لاعبين من منتخب الشباب ابدى ميكالي رغبته في الاستعانة بهم.