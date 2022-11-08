شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يكشف عن مفتاح تخطي عقبة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني عن مفتاح تخطي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة السادسة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

تعليق مانويل نوير على مواجهة باريس سان جيرمان

وبحسب ما قاله نوير خلال تصريحات أدلى بها إلى قناة ناديه: “بالطبع المهمة لن تكون سهلة أمامنا لكنا نتطلع إلى تخطي هذه العقبة مثلما نفعل دائما”.

وأوضح: “سلاحنا سيكون خط الدفاع، الفريق الباريسي ممتلئ بأسلحة نارية في الهجوم، لن ندعهم يقتحمون الحصون الخاصة بنا”.

وأردف: “نحن لن نيأس مهما حدث، يجب أن نفوز في المباراتين للعبور إلى دور الربع نهائي من أجل تثبيت أقدامنا في دوري أبطال أوروبا”.

مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ستكون في 14 فبراير 2023 ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.