اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح في دبي خلال كأس العالم

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في دبي خلال كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن أن ناديي آرسنال وليفربول الإنجليزيين، سيعسكران في دبي، خلال فترة توقف «البريميير ليغ» أثناء منافسات كأس العالم 2022.

وستضم قائمة فريق النجم المصري محمد صلاح الذي لم يتأهل منتخب بلاده إلى المونديال، إذ سيكون ضمن قائمة «الريدز» التي ستخوض معسكر إعداد خلال فترة التوقف.

وذكرت صحيفة دايلي ستار: «من المقرر أن يسافر آرسنال وليفربول إلى دبي في ديسمبر قبل استئناف منافسات ».

وأضافت: «الفريقان سيخوضان بطولة ودية تضم 4 أندية خلال منافسات كأس العالم، قبل العودة إلى إنجلترا والدخول مباشرة في مباريات»البوكسينغ داي«.
وتابعت:»ستضم البطولة ميلان الإيطالي، وليون الفرنسي، لافتة إلى أن ليفربول وآرسنال لن يلتقيان ضد بعضهما في الدورة«.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجواء الدافئة في الإمارات ستكون مناسبة للاعبين، بدلاً من البقاء في إنجلترا أثناء منافسات المونديال.

واختتمت: «من المقرر الإعلان بشكل رسمي عن الدورة الرباعية، عقب توقيع العقود رسمياً خلال الأسبوع الجاري».

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا