الامارات | استدعاء مدافع الأهلي لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهة بلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لمعسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقررة في 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد استبعد محمود متولي من المعسكر بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب في التدريبات.

وذكر الجهاز الطبي للمنتخب عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء أن الأشعة التي خضع لها محمود متولي أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بألام في العضلة، ليتقرر استبعاد متولي من معسكر المنتخب.

وانطلق صباح أمس الاثنين معسكر منتخب مصر، حيث جرى الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من السابع إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من الشهر نفسه.