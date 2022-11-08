نادي ليفربول معروض للبيع!.. والملاك يصدرون بيانًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت مجموعة "فينواي" الرياضية، الشركة الأم لنادي ليفربول الإنجليزي، أنها "ملتزمة تماما بنجاح" ليفربول، على خلفية الأنباء المتداولة حول طرح النادي للبيع.

وكانت تقارير بريطانية قد ذكرت، الإثنين، أن مجموعة فينواي، ومقرها الولايات المتحدة، طرحت النادي للبيع وأن بنكيّ الاستثمار "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" يشاركان في عملية التقييم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإنه رغم اعتراف مجموعة فينواي بتقبلها لمساهمين جدد، إلا أنها لم تذهب إلى حد القول إن النادي معروض للبيع بشكل كلي.

وقالت المجموعة في بيان: "وقعت مؤخرا العديد من التغييرات في الملكية، وأثيرت مؤخرا شائعات عن تغييرات في ملكية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي نتلقى أسئلة بشكل متكرر عن ملكية مجموعة فينواي الرياضية في ليفربول".

وأضافت: "مجموعة فينواي الرياضية تلقت، بشكل متكرر، عبارات الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى للمساهمة في ليفربول".

وتابعت في بيانها: "مجموعة فينواي قالت من قبل إنها قد تدرس دخول مساهمين جدد، بموجب الشروط والأحكام الصحيحة، وإذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول."

وأكدت المجموعة أنها "لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول، داخل الملعب وخارجه".

وكانت مجموعة فينواي، التي كانت تحمل اسم "نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز"، قد استحوذت على نادي ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (69.343 مليون دولار) في عام 2010، وذلك بعد أن كان النادي على حافة الخضوع للحراسة القضائية إثر الخلل الإداري تحت قيادة توم هيكس وجورج جيليت، المالكين السابقين له.

وتقيم شركة "فوربس" النادي حاليا بحوالي 5.3 مليار جنيه إسترليني، وتبدو صفقة شراء النادي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حاليا في ظل تراجع قوة الجنيه الإسترليني.