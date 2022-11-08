شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لقائمة منتخب مصر الأولمبي ، قائمة المنتخب للمعسكر الذي سيقام في الفترة بين 10 و20 نوفمبر الجاري استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، اسامة فيصل.

من ناحية أخري، قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات برابطة الأندية أن المنتخب الوطني الأولمبي اقترب من مواجهة منتخب المغرب الأولمبي فى نوفمبر الجاري.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات تليفزيونية:" المنتخب الأولمبي اقترب من مواجهة منتخب المغرب الأولمبي ، الاتفاق شبه تم، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري.

وأكد عامر حسين أن هناك تنسيق دائم من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية من أجل دعم المنتخب بلاعبين مميزين.

وأتم:" بطولة 2001 نافعة للمنتخب الأولمبي ، واتحاد الكرة يعمل على نجاح المنتخب.

ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لمعسكر 10 نوفمبر