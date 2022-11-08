شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل راحة الـ5 أيام..جلسة مع اللاعبين وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل بدء الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون بداية من غدٍ الأربعاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وشهد مران الفريق تنفيذ فقرات بدينة وفنية متنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، والتي قررها الجهاز الفني وتنتهي في الـ١٣ من نوفمبر الجاري.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة