شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب 10 نوفمبر استعدادا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يوم الخميس المقبل، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في فبراير القادم.

ويسعى منتخب الشباب وجهازه الفني بقيادة محمود جابر، إلى الوقوف على القائمة التي تشارك في بطولة الأمم المقبلة والتي يأمل الفراعنة في التتويج بها بعد المستويات الكبيرة التي ظهر بها المنتخب خاصة في بطولة العرب للشباب.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية التي أقيمت في السعودية، حيث خسر وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

من ناحيته، تحدث محمود جابرعن أفضلية مصر في التتويج ببطولة أمم أفريقيا، موضحا أن اللاعبين يشعرون بالمسئولية تجاه الجماهير ويعدون بالفوز باللقب القاري.

وقال محمود جابرأن تنظيم البطولة في مصر حافز للاعبين، في نفس الوقت نحن مطالبون بالفوز بيها، لأن مصر بكل منتخباتها حينما تشارك في أي بطولة قارية أو عربية يكون الهدف الفوز بها، هذه هي مصر بتاريخها الكروي الكبير، ليس الهدف من البطولة الوصول لكاس العالم فقط، نؤمن بأنفسنا وعلى الجميع أن يؤمن بنا، هدفنا الفوز البطولة بكل تأكيد".