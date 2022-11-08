شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية لـ فيوتشر وأول أغسطس قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى السادسة مساء الأربعاء على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل فى البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثلهما.

ويتفوق فيوتشر على أول أغسطس فى القيمة التسويقية بفارق 9 ملايين يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 11 مليونا و230 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لأول أغسطس 2 مليون و250 ألف يورو.

ويكفى فريق فيوتشر التعادل السلبى لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول في مسيرته، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر في البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً في أول مواسمه بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد عين طاقم تحكيم إيفواري لإدارة لقاء فيوتشر وأول أغسطس، واستقر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر على خطة مواجهة بطل أنجولا، والتي ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، وحذر علي ماهر لاعبي فيوتشر من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب، خاصة وأن الفريق الأنجولي يمتلك عناصر شابة مميزة.