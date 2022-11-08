شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد سفر كولر ومعاونيه إلى سويسرا خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو النادى الأهلى إن مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، يسافر إلى سويسرا عصر اليوم الثلاثاء، فى إجازة قصيرة؛ للاطمئنان على أسرته، وأشاروا إلى أن الجهاز الفنى المعاون لـ"كولر" قد حصلوا أيضا على إذن بالسفر لقضاء فترة الإجازة فى بلادهم.

وأوضح مسئولو الأهلى أن مارسيل كولر وأعضاء الجهاز الفنى سيعودون إلى القاهرة مع انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز للاعبين؛ لقيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التى سيحصل عليها اللاعبون، والتى قررها الجهاز الفنى.

وطلب مارسيل كولر من جهازه المعاون ومحللى الأداء فى الفريق تقريرا خاصا عن لاعبى المارد الأحمر المتواجدين فى المنتخبات المختلفة خلال الفترة الحالية، ويرغب المدرب السويسرى فى معرفة كل التفاصيل والمعلومات عن لاعبى الأهلى المتواجدين فى أى منتخب، سواء كان المنتخب الأول أو الأولمبى أو الشباب، أو كذلك بالنسبة للاعبى الأهلى الأجانب وموقفهم من منتخبات بلادهم.

وتحدث المدير الفنى مع جهازه المعاون ومحللى الأداء عن جميع المعلومات عن اللاعبين الدوليين حتى يكون لديه تقرير شامل بعد انتهاء فترة توقف المسابقات المحلية الحالية التي تستمر حتى أواخر نوفمبر، حيث سيلعب الأهلي أول مباراة له بعد فترة التوقف يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في كأس مصر وبعدها سيلعب في الثاني مع ديسمبر أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد أكثر من لاعب من الأهلي في المنتخبات المختلفة، يأتي في مقدمتهم ثمانية لاعبين في المنتخب الأول، هم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ومحمد شريف بجانب تواجد على معلول مع منتخب تونس.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، وتتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر