شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى للاعبى الطلائع خلال توقف الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة محمد يوسف برنامجا غذائيا مخصصا بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تجنب زيادة الوزن خلال فترة توقف الدورى الحالية بجانب تحقيق الاستفادة المثلى لكل أعضاء الفريق من هذه الفترة، ويأتى ذلك ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق سعيًا للنهوض بالجانب البدنى للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.

وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادى بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادى الطلائع.

وكان علاء عبد العال قد تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1

فى سياق آخر يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى بمواجهة سبورتنج فى الثالثة عصر الخميس على استاد جهاز الرياضة.

ويسعى طلائع الجيش لاستغلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق مرة أخرى إلى مساره الصحيح تحت قيادة فنية لمحمد يوسف، الذى درب الأهلى من قبل.

ويمتلك طلائع الجيش الذى أنهى منافسات الموسم المنقضى فى المركز الرابع، 4 نقاط فقط فى رصيده من تعادل وفوز أمام إنبى قبل الخسارة أمام الاتحاد.