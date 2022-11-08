شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف سبب غياب كهربا وعلى لطفى عن التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الفنى للنادى الأهلى غياب ثنائى الفريق محمود كهربا، وعلى لطفى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بسبب إصابتهما بنزلة برد، موضحاً أن كهربا وعلى لطفى، خضعا لفحوصات طبية أمس تحت إشراف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التى سيحصل عليها اللاعبون، والتى قررها الجهاز الفنى وتنتهى فى الـ13 نوفمبر الجارى.

على صعيد آخر حرص مسئولو منتخب مالى على إجراء اتصالات هاتفية بـ أليو ديانج لاعب وسط الأهلى من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة تطورات إصابته الأخيرة.

ويعانى المالى ديانج من إصابة فى العضلة الخلفية حرمته من مباريات الأهلى الأخيرة، وكذلك من التدريبات الجماعية وإن كانت حالة اللاعب قد تحسّنت فى الأيام الأخيرة.

وغاب ديانج عن مباراتى الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى والداخلية بالجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى اللتين انتهيتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة وبأربعة أهداف لهدف على التوالى.

واستفسر مسئولو منتخب مالى من نجم الأهلى عن حالته وأكد الأخير اقتراب تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الخلفية وهو ما لاقى ارتياح واستحسان مسئولو منتخب مالى.

وشارك ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للأهلى على مدار اليومين الماضيين، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وكان الأهلى قد فاز على الداخلية 4 - 1 فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير فى وقت سابق اليوم إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى أخضع كهربا لمسحة وجاءت نتيجتها إيجايبة لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".