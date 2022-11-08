شكرا لقرائتكم خبر عن سافيو ينتظم فى مران الأهلى الجماعى بعد الانتهاء من تدريبات الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم البرازيلى برونو سافيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى سافيو خلال الأيام الماضية بأداء تدريبات منفردة فى الجيم حتى تعافى وانتظم فى المران الجماعى كاملا، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن سافيو تعافى من نزلة البرد، ومن ثم بات جاهزا وشارك فى المران الجماعى الذى أقيم اليوم.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، والتى قررها الجهاز الفنى وتنتهى فى الـ13 نوفمبر الجارى.

وكان الأهلى قد فاز على الداخلية 4 - 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.