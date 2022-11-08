22 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمعسكر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي قائمة منتخب مصر الأولمبي، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا للمعسكر الذي سيقام خلال الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب الأولمبي معسكرًا في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 من الشهر الجاري استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، علي زعزع، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر.

خط الهجوم: عبدالرحمن عاطف، حسام أشرف، أسامة فيصل.

وكان منتخب مصر الأولمبي تخطى إيسواتيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويستعد حاليا لخوض المرحلة الثالثة أمام زامبيا والمقرر لها في العام المقبل.