توقف قلبه مرتين.. وفاة لاعب يد أردني في الملعب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُوفي اللاعب الأردني عادل بكر عطاري بعد أن توقف قلبه مرتين خلال مباراة لكرة اليد في منافسات كأس الأردن.

وتعرض لاعب المنتخب الأردني ونادي كفرنجة عادل عطاري إلى أزمة قلبية حادة أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط يوم الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.

وسقط اللاعب بشكل مفاجئ خلال منتصف الشوط الثاني من المباراة ليتوقف قلبه، مما استدعى تدخل المسعفين لمحاولة إنقاذه.

ونجحت جهود فرق الإسعاف في عملية الإنعاش، لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى.

وقال اتحاد كرة اليد، في بيان رسمي، الثلاثاء، إنه في أثناء تعرض اللاعب للأزمة القلبية، هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الأسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وأضاف اتحاد اليد أنه أجرى كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الرياضة الذي توجه إلى المستشفى، واللجنة الاولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد، الذين أمضوا تلك الليلة مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى، لمتابعة حالة اللاعب.

كما قرر الاتحاد الأردني لكرة اليد تأجيل مباراتي الثلاثاء ضمن بطولة كأس الأردن.