مران الأهلي.. عودة 3 لاعبين قبل الراحة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل بدء الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون بداية من الأربعاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وشهد مران الفريق تنفيذ فقرات بدينة وفنية متنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

كما شهد المران انتظام الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية في جانب من التدريبات البدنية والجماعية للفريق، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن ربيعة والسولية شاركا في جانب من التدريبات الجماعية، في إطار المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال الفترة الماضية.

وعانى ربيعة من شد خفيف في عضلات البطن فيما اشتكى السولية من إصابة فى العضلة الأمامية.

كما عاد البرازيلي برونو سافيو إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما كان مكتفيا خلال الأيام الماضية بأداء تدريبات منفردة في الجيم.

وأشار أحمد أبو عبلة إلى أن سافيو تعافى من نزلة البرد، ومن ثم بات جاهزا وشارك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 5 أيام، تنتهي في 13 نوفمبر الجاري.