الأهلي يكشف سبب غياب كهربا وعلي لطفي عن التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب غياب محمود عبدالمنعم كهربا والحارس علي لطفي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم عن التدريبات الجماعية.

وقال عبدالحفيظ إن كهربا ولطفي غابا عن المشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابتهما بنزلة برد.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن كهربا وعلي لطفي خضع لفحوصات طبية أمس تحت إشراف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، والتي قررها الجهاز الفني وتنتهي يوم 13 نوفمبر الجاري.

وكان الأهلي فاز على الداخلية بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.