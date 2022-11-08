كولر يسافر إلى سويسرا في إجازة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يسافر إلى سويسرا عصر اليوم في إجازة قصيرة؛ للاطمئنان على أسرته.

وأوضح عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني المعاون لكولر قد حصلوا أيضا على إذن بالسفر لقضاء فترة الإجازة في بلادهم.

ومن المقرر أن يعود مارسيل كولر وأعضاء الجهاز الفني سيعودون إلى القاهرة مع انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز للاعبين؛ لقيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان فريق الأهلي قد واصل تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، والتي قررها الجهاز الفني وتنتهي في الـ١٣ من نوفمبر الجاري.

يذكر أن فريق الأهلي قد فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.