بينهم لاعب وُلد في مصر.. الكشف عن قائمة أستراليا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن قائمة "الكانجارو" النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ويشارك منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بجوار منتخبات تونس وفرنسا والدنمارك.

وشهدت قائمة منتخب أستراليا وجود جيسون كامينجز، لاعب فريق سنترال كوست الأسترالي، الذي سبق له تمثيل منتخب اسكتلندا في مباراتين وديتين عامي 2017 و2018.

كما ضمت القائمة أيضا المهاجم الشاب جارانج كول، المولود في مصر لأبوين لاجئين من جنوب السودان، والذي يلعب حاليا لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتشمل قائمة أستراليا لمونديال قطر 26 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: مات رايان - داني فوكوفيتش - آندرو ريدمين.

خط الدفاع: هاري سوتار - ميلوش ديجينيك - بيلي رايت - توماس دينج - فران كراتشيتش - ناتانييل أتكينسون - عزيز بهيتش - كاي رولز - جويل كينج.

خط الوسط: آرون موي - جاكسون إرفاين - أيدن هروستيتش - كاميرون ديفلين - رايلي ماكجري - كيانو باكوس.

خط الهجوم: جيمس مكلارين - ميتشل ديوك - جيسون كامينجز - جارانج كول - أور مابيل - ماثيو ليكي - كرايج جودوين - مارتن بويل.