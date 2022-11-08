أهلاوي آخر.. فيتوريا يعلن بديل محمود متولي في المنتخب رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي لمعسكر الفراعنة المقام حاليًا بالقاهرة.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا خلال فترة التوقف الحالية ومن المقرر أن يتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقرر فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم لصفوف المنتخب بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بشد في العضلة الخلفية والتي أدت لخروجه من المعسكر.

وانطلق أمس الإثنين معسكر منتخب مصر وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وكان روي فيتوريا أعلن منذ أيام القائمة المحلية لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)، أكرم توفيق (الأهلي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمود علاء (الاتحاد)، حسين السيد (المصري)، عبد الله جمعة (الزمالك).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي )، مروان عطية (الاتحاد السكندري)، إمام عاشور (الزمالك)، محمود حمادة (فاركو)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، عمرو السيسي (الزمالك)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، طاهر محمد طاهر (الأهلي)، أحمد عبدالقادر (الأهلي)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود).

خط الهجوم: مروان حمدي (المصري)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).