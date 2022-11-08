"مفاجأة".. رايو فاليكانو يحرج ريال مدريد ويلحق به الهزمة الأولى في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق رايو فاليكانو مفاجأة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

أحرز رايو فاليكانو الهدف الأول في المباراة سريعًا بعد تسديدة من كوميسانا من كرة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة لتقنية الفيديو، ترجمها لوكا مودريتش لهدف التعادل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ثم عاد وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد رأسية رائعة من المدافع ميليتاو سكنت شباك حارس مرمى رايو فاليكانو.

ولم ينتظر رايو فاليكانو كثيرًا وسجل الهدف الثاني عن طريق ألفارو جارسيا الذي سدد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 65 أحرز أوسكار تريجو الهدف الثالث لرايو فاليكانو من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد رايو فاليكانو إلى النقطة 21 محتلا المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن النقطة 32 محتلًا وصافة الترتيب، الذي يتصدره برشلونة برصيد 34 نقطة.

وتعتبر هذه أول خسارة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم في 13 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 2، وهزم من رايو الهزمة الأولى.

ويغيب كلًا من: كريم بنزيما وأنطونيو روديجر؛ بسبب تعرضهم للإصابة، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي، توني كروس للإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط الوسط: تشواميني – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو

ملخص المباراة..

أحرز رايو فاليكانو الهدف الأول في المباراة سريعًا بعد تسديدة من كوميسانا من كرة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 14 أضاع رايو فاليكانو الهدف الثاني بعد خطأ فادح في الخط الدفاع لريال مدريد استغلها ألفارو جارسيا وإخترق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأنقذ مرماه.

وواصل رايو ضغطه وفي الدقيقة 30 جاءت تسديدة صاروخية عن طريق إسحاق بالازون لاعب من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا بثبات وأبعد الخطورة عن مرماه.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة لتقنية الفيديو، ترجمها لوكا مودريتش لهدف التعادل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ثم عاد وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد رأسية رائعة من المدافع ميليتاو سكنت شباك حارس مرمى رايو فاليكانو.

ولم ينتظر رايو فاليكانو كثيرًا وسجل الهدف الثاني عن طريق ألفارو جارسيا الذي سدد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 43.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على كارفاخال بعد لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء وتصدى لها كورتوا قبل أن يتم إعادتها بعد تقدم كورتوا أثناء صده الركلة، ليدخل أوسكار تريجو ويسددها بشكل صحيح معلنًا الهدف الثالث في الدقيقة 65 من عمر المباراة.