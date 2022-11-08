الامارات | 36 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات استعدادا لمواجهة الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروبارينا عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قائمة موسعة للمنتخب ضمت 36 لاعبا استعدادا لخوض معسكر إعداد داخلي في أبوظبي خلال الفترة من 13 حتى 19 الجاري يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 في إطار تحضيراته لبطولة كأس الخليج العربي المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وضمت القائمة الموسعة التي سيتم تقليصقها لاحقا كل من: محمد الشامسي وخالد عيسى وعلي خصيف وخالد السناني وحسن المحرمي وسالم سلطان وشاهين عبد الرحمن وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبد السلام محمد و الحسن صالح وخالد الظنحاني وعبد العزيز هيكل وأحمد عبد الله جميل وسعيد جمعة ومحمد علي العبيدي وعلي سالمين وعبد الله حمد ويحيى نادر وماجد راشد وماجد سرور وعبد الله رمضان وماجد حسن وخالد البلوشي وحسين مهدي ومحمد عبد الباسط وعلي صالح وطحنون الزعابي وخالد باوزير وفابيو دي ليما وحارب عبد الله ويحيى الغساني وكايو كانيدو وعلي مبخوت وأحمد عامر وأحمد فوزي.