شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مبارة فولفسبورج ضد نظيره بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 8_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق فولفسبورج، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري عمر مرموش، نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لموسم 2022-23.

حيث يحتضن ملعب فولكسفاجن أرينا، معقل فولفسبورج، مواجهة رفقاء مرموش مع بروسيا دورتموند فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

كما يحتل بروسيا دورتموند في المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق فولفسبورج بالمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى للتسلح بالملعب والجمهور للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث للوصول إلى المراكز المتقدمة والزحف صوب المربع الذهبي.

فيما سيحاول بروسيا دورتموند الفوز للقفز إلى وصافة ترتيب الدورى الألمانى ومطاردة البايرن المتصدر.

وكان عمر مرموش صاحب الـ23 عاما أحرز 27 هدفا وصنع 10 آخرين في 107 مباراة بين الفرق التي لعب لها في أوروبا، سواء فرق الشباب أو الفريق الأول، وشارك مرموش في 15 مباراة مع فولفسبورج الموسم الحالي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وتأمل إدارة نادي فولفسبورج حسم مستقبل عمر مرموش قبل نهاية عقده مع الذئاب في نهاية الموسم الحالي، أي 30 يونيو 2023، وهناك مفاوضات بين الطرفين ويحاول المسئولين فى النادي الألماني إقناعه بالعدول عن موقفه الرافض للتجديد.

ويضع مدرب فولفسبورج، نيكو كوفاتش، الأولوية لتمديد عقد مرموش وزميله، باولو أوتافيو، مقارنة بمستقبل 6 لاعبين آخرين داخل الفريق الأول لكرة القدم.

وكان مرموش قد عاد الموسم الحالى لصفوف فريق فولفسبورج، بعدما قضى الموسم الماضى معارا لفريق شتوتجارت، والذى ساعده على البقاء فى البوندزليجا.