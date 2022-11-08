شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ميلان ضد نظيره كريمونيزي اليوم الثلاثاء 8_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره كريمونيزي، مساء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، فى إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لموسم 2022-23.

◄ ما هو موعد مباراة كريمونيزي ضد ميلان؟



حيث يحتضن ستاد جيوفاني زيني مواجهة كريمونيزي ضد ميلان فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل ميلان المركز الثانىفى وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 29نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر نابولى 35 ويسعى إلى الفوز وخطف النقاط للاحتفاظ بالوصافة ومطاردة فريق الجنوب على أمل تعثره في الجولات المقبلة لا سيما وأن المواجهة تعتبر سهلة نسبيا.

فيما يقبع أصحاب الأرض كريمونيزي فى المركز 18 أول مراكز الهبوط برصيد 6 نقاط فقط جمعها في 13 مواجهة وسيقاتل لتحقيق المفاجاة والفوز للهروب من دوامة الهبوط والابتعاد عن قاع الترتيب.

كما تأكد غياب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق ميلان، عن المواجهة بسبب الايقاف بعد مشاجرة مع مبالا نزولا، لتراكم البطاقات، ليفقد ميلان إحدى ركائزه الأساسية.

وسيفقد ميلان أوليفيه جيرو، مهاجم الفريق، والذي حصل على البطاقة الحمراء خلال اللقاء أيضا، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين خلال 17 دقيقة.

◄ ما هي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة؟



سبيزيا Xأودينيزي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

نابولي Xإمبولي– الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي Xميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

