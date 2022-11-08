شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية اليوم فى ثان جولات دورى "رجال" الطائرة والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للكبار، والمرتبط 15 سنة على صعيد 4 مجموعات.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من سموحة مع الإعلاميين وإيسترن كومبانى مع الزمالك ودلفى مع المنيا، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من الطيران مع الصيد والزهور مع الاتحاد السكندرى وسبورتنج مع 6 أكتوبر.

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من بتروجت مع بنها ومصر للبترول مع الأهلى والترسانة مع إسكندرية للبترول وهليوبوليس مع جزيرة الورد والشمس مع طلائع الجيش والقناة مع الداخلية.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.