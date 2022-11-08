شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر بقميص الزمالك.. المقاولون يرفض التفريط فى إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المقاولون العرب، التفريط في لويس إدوارد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ترددت أنباء في الأيام الماضية عن اقتراب اللاعب من الزمالك بعدما نشر عبر حسابه الشخصي صورة بقميص القلعة البيضاء وعلق عليها "تيك تاك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة النادي تستهدف في الفترة الحالية الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة وأن المقاولون يخوض مرحلة إعادة بناء للفريق، بعد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين قبل بداية الموسم بهدف خفض معدل الأعمار.

وأضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الأهلي والزمالك لم يطلبا الحصول على خدمات ثنائي المقاولون، عمر فايد ولويس إدوارد، كما تردد في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المقاولون متمسك بكلا اللاعبين.

بينما أثيرت أنباء أخرى عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات عمر فايد مدافع المقاولون العرب.