شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يقدم تقريرا عن زياد طارق وشادى رضوان ومانو لـ كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، والمدير الفني الحالي لفريق 2001 بالنادي الأهلي بالدور الذي لعبه الثلاثي ، زياد طارق وشادي رضوان ومانو مع فريق الشباب خلال الفترة الأخيرة.

وإستعان شريف عبد الفضيل بالثلاثي ، زياد وشادي ومانو في آخر مباريات فريق الشباب بعدما تقرر تواجد اللاعبين الثلاثة في فريق الشباب الفترة الحالية بالتنسيق بين عبد الفضيل والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونجح عبد الفضيل في تجهيز زياد وشادي ومانو بشكل جيد على الصعيد المعنوي والفني من خلال التدريبات المكثفة مع باقي لاعبي فريق الشباب بجانب المحاضرات والجلسات الخاصة التي عقدها مدرب فريق 2001 بالأهلي مع اللاعبين الثلاثة.

وأكد عبد الفضيل لـ " شادي ومانو وزياد" أنه يثق تماماً في قدراتهم الفنية وحماسهم وإصرارهم وطالبهم بأن يقدموا أفضل ما لديهم مع فريق الشباب حتى يحصلون على فرصة حينما يطلب مارسيل كولر إستعادتهم مرة أخرى للتواجد مع الفريق الأول.

وأسفرت جلسات وتدريبات عبد الفضيل مع اللاعبين الثلاثة في ظهورهم بشكل جيد مع فريق الشباب ونجحوا في قيادته لتحقيق فوز ثمين على فريق فاركو الذي يُعد من أقوى وأهم فرق الشباب في قطاع الناشئين الفترة الأخيرة.

وفاز "شباب" الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أول أمس الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح البديل زياد طارق التسجيل للأهلي بتسديدة «لوب» في الدقيقة 65، وأضاف علي عمرو الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة شادي رضوان ، قبل أن يسجل فاركو هدف تقليص الفارق قبل دقائق من نهاية اللقاء من ركلة جزاء.

وأشاد الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي بالفوز على فاركو ودور الثلاثي شادي وزياد ومانو في هذا الفوز خاصة وأن فاركو كان قد فاز على الزمالك بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية خلال المباراة التي جمعتهما في الأول من نوفمبر الجاري، وأوضح عبد الفضيل أن اللاعبين الثلاثة ملتزمين تماماً بالتدريبات وينفذون تعليمات الجهاز الفني.

ويضم الجهاز الفني لـ«أهلي 2001» شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.