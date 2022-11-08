شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على جاهزية كريم عرفات لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كريم عرفات المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، حاليا ولاعب فيوتشر السابق، خلال مباراة الدراويش الودية ضد مصر للتأمين التى أقيمت مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لمنافسات الدورى العام.

يأتى ذلك بعد تماثله للشفاء من إصابته بكدمة قوية فى الركبة خلال مباراة الفريق ضد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية والتى أبعدته عن صفوف الدراويش فى الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الدراويش فاز على الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين خلال التجارب الودية ضمن برنامج الإستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتى الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلهما بسبب مؤتمر المناخ.

ويواجه الدراويش الفريق السكندري 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقى الفريق القاهرى فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر المقبل فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.