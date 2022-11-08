شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على إصابة محمود متولى بعد الاستبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، على التواصل مع محمود متولى مدافع الفريق بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر، ومن المقرر أن يضع أبو عبلة برنامج تأهيل متولى تمهيداً لتنفيذه والعودة للملاعب سريعاً.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، لاعب منتخب مصر، إصابته بشد فى العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام فى العضلة، ليتم استبعاد متولى من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى.

وانطلق صباح أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا استعدادا لودية بلجيكا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، تدريبه الأول فى المعسكر المقام بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر من الشهر الجارى.

وتدرب منتخب مصر باستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء أمس بمشاركة اللاعبين الـ24 المنضمين للمعسكر.