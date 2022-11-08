شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبى الطلائع لاستعادة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، جلسة مع لاعبيه عقب توليه المسئولية الفنية للفريق، لشرح خطة المرحلة المقبلة، وقال يوسف للاعبين خلال الجلسة "أود التأكيد لكم على نقطة مهمة وهى أن الجميع عندى لديه نفس الدرجة من الأهمية والتقدير، من يُشارك أساسيًا لا يظن أنه ضمن التواجد دائمًا فى التشكيل الأساسى للفريق، لأن هذا الأمر غير مضمون ولا يوجد أى لاعب يستطيع الحفاظ على مكانه بالفريق إلا بالاجتهاد والتركيز وتفيذ تعليمات الجهاز الفنى".

ووجه يوسف رسالة لبعض لاعبى الطلائع الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل أساسي الفترة الماضية قائلًا: "اجتهدوا ونفّذوا التعليمات حتى تحصلون على الفرصة، ومن يُشارك اليوم قد يجلس على الدكة غدًا والعكس صحيح".

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

ويسعى طلائع الجيش لاستغلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق مرة أخرى إلى مساره الصحيح تحت قيادة فنية لمحمد يوسف، الذي درب الأهلي من قبل.

ويمتلك طلائع الجيش الذى أنهى منافسات الموسم المنقضى في المركز الرابع، 4 نقاط فقط فى رصيده من تعادل وفوز أمام إنبى قبل الخسارة أمام الاتحاد.