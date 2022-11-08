شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يرفع الحمل البدنى للمقاولون العرب استعدادا لاستئناف المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، الحمل البدنى للاعبى الفريق خلال المعسكر المقام حاليا بمقر النادى استعدادا لاستئناف مباريات الدورى العام، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر.

وقرر شوقى غريب وضع برنامج إعداد خاص للاعبى الفريق، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين، صباحية ومسائية، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام.

من ناحية أخرى يستكمل مسئولو نادى المقاولون العرب والمسئولين عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسى فى المرحلة الثانية خلال فترة التوقف الحالية.

ويواصل نادى المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب استاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين بعد انتهاء المرحلة الأولى وظهور الملعب بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

ويؤدى الفريق الأول كل تدريباته على الملعب الفرعى لحين الانتهاء من الإصلاحات فى المرحلة الثانية والتى سيظهر بعدها الملعب فى صورته النهائية.

ووصلت نسبة الإصلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى 60 أو 70 % على أن تستكمل العملية خلال فترة توقف الدوري المقبلة لمدة 15 يوما ليصبح الملعب جاهزا بعدها بنسبة 100%.